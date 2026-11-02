Відео: бійці ЗСУ евакуювали дроном пораненого захисника, який 57 днів чекав на допомогу

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Українські військові втретє евакуювали пораненого побратима з поля бою за допомогою безпілотної системи StarGate від компанії SkyFall.

Цього разу врятували 54-річного Андрія з позивним «Донбас», який втратив стопу та 57 днів очікував на евакуацію.

Операцію провели бійці підрозділу CODE 9.2. Безпілотник подолав близько 15 кілометрів до позиції військового, розташованої лише за два кілометри від російського кордону.

За допомогою системи StarGate захисника вдалося вивезти з небезпечної ділянки. Наразі він перебуває в лікарні та отримує необхідну медичну допомогу.

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Це вже третя відома розробникам успішна евакуація пораненого з поля бою за допомогою StarGate.

Джерело: підрозділ CODE 9.2, SkyFall

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