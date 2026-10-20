Відео: бійців 65-ї бригади вивели з передової після майже року перебування на позиціях

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Чотирьох військовослужбовців 65-ї окремої механізованої бригади Збройних Сил України успішно вивели з передових позицій у Запорізькій області, де вони безперервно перебували майже рік.

Спроби провести ротацію відбувалися й раніше, однак через відкриту місцевість будь-який пересув контролювався ворожими безпілотниками. Попередні групи заміни потрапляли під обстріли, зазнавали втрат і поверталися, а одна з них загинула на шляху до позицій. Успішно провести операцію вдалося лише після зміни погодних умов, коли з'явилися тумани та дощі, що обмежили видимість для аеророзвідки противника.

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Після залишення позицій бійці три доби йшли пішки 18 кілометрів до точки збору, після чого їх евакуйовували бронетехнікою через зону підвищеного ризику до медиків. Наразі військові направлені на лікування та відновлення.

Джерело: 65-та окрема механізована бригада ЗСУ.

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