Відео: боєць «Моряк» розповів про місяць на позиціях та спілкування з рідними

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Військовослужбовець із позивним «Моряк» поділився спогадами про свій перший тривалий вихід на позиції, який тривав близько місяця без стабільного зв’язку з рідними. За його словами, до війни він вважав себе пацифістом, проте суворий бойовий досвід і постійна загроза ворожих безпілотників змінили його погляди.

Під час перебування на передовій йому вдалося передати сестрі коротке повідомлення про те, що він живий. Згодом зв’язківець приніс йому відповідь, яка складалася лише з одного слова — «дякую». За словами військового, ця мить викликала в нього надзвичайно сильні емоції та остаточно переконала в тому, наскільки важливою для нього є родина. За час служби боєць також здобув командирський досвід і пройшов спеціальний лідерський курс у Великій Британії.

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Джерело: 92-га окрема штурмова бригада імені кошового отамана Івана Сірка.

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