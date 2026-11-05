Відео: боєць Студент розповів, як 118-а мехбригада відбила танкову навалу рф біля Роботиного

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Командир гранатометного взводу 118-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України з позивним «Студент» поділився спогадами про відбиття масштабних спроб російських окупаційних військ повернути під свій контроль селище Роботине Запорізької області.

За словами військового, під час того наступу окупанти застосували понад 20 одиниць бронетехніки, включаючи танки, та здійснювали штурмові дії одночасно з трьох напрямків.

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«Студент» зазначив, що кістяк його підрозділу сформувався наприкінці 2022 — на початку 2023 року з добровольців, які усвідомлено прийшли до війська. Ключовим фактором збереження життів особового складу та успішного утримання оборони стало оперативне будівництво й постійне відновлення інженерно-фортифікаційних споруд і бліндажів під щільним вогнем ворога. Завдяки високій злагодженості та дружності в підрозділі під час цих важких оборонних боїв вдалося уникнути загибелі військовослужбовців, хоча частина бійців зазнала важких поранень.

Джерело: 118-та окрема механізована бригада ЗСУ.

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