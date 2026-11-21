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Боєць Кемел із 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла під час бойового завдання опинився сам на сам із двома російськими військовими. Окупанти непомітно наблизилися до нього та вже тримали зброю напоготові. Щоб виграти час і врятуватися, український захисник заговорив із ними російською мовою та назвав номер військової частини.

До мобілізації Кемел працював на заводах у Запоріжжі. Незвичайний випадок стався, коли військовий облаштовував собі укриття.

За словами військового, під час дощу майже нічого не було чути. Він саме облаштовував собі укриття, коли двоє росіян несподівано наблизилися і наставили на нього зброю. Вони запитали, з якої він військової частини.

Боєць зрозумів, що пряме зізнання означатиме для нього смерть, тож вирішив зіграти на тому, що вільно розмовляє російською. Він назвав номер частини 1461 і почав розмову з окупантами, вдаючи, що належить до їхнього підрозділу.

У цей момент із сусіднього окопу почав висуватися його побратим на позивний Чопик. Росіяни помітили рух і відволіклися на нього. Цих кількох секунд українському військовому вистачило, щоб схопити автомат і разом із побратимом відкрити вогонь.

«Я встиг нахилитися, схопив автомат. І ми з двох стволів порішили цих двох», – розповів боєць.

Після сутички позицію українців ще близько двох тижнів атакували російські дрони: окупанти скидали гранати поблизу їхніх укриттів, намагаючись виявити місце перебування військових.

До війська Кемел потрапив після восьмої спроби ТЦК його мобілізувати. Раніше він уникав зустрічей із представниками центру, оскільки доглядав за матір’ю з інвалідністю. Зрештою його забрали просто з роботи: за ним приїхали 15 представників ТЦК та четверо поліцейських.

Після навчання Кемел вирушив на фронт. Каже, спочатку було непросто: незнайома місцевість, бойовий досвід, якого бракувало, постійна небезпека. Втім, допомагали побратими та командний пункт, із яким він тримав зв’язок.

«Як запорізький козак, я продовжую справу предків – захищаю свою землю», – підсумував військовий.

Про це повідомляється із посиланням на відео підрозділу на YouTube.

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