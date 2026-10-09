Відео: чоловік встиг втікти за секунду до удару дрона по дитсадку на Київщині

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Під час ворожої атаки на Київську область учора, 8 жовтня, російський реактивний безпілотник впав на території дитячого майданчика біля дитсадка в Бучанському районі. На території майданчику у момент удару нікого не було, а один із перехожих дивом уцілів завдяки миттєвій реакції.

Камери вуличного нагляду зафіксували, як чоловік, імовірно почувши гучний гуркіт реактивного дрона, що швидко наближався, раптово кинувся бігти. Буквально за секунду саме на те місце, де він щойно стояв, упав БпЛА. Внаслідок удару стався потужний вибух, а майданчик засипало палаючими уламками.

Завдяки реакції чоловік уникнув прямого влучання. Інформація про його стан після вибухової хвилі наразі уточнюється.

Про це повідомляє «Главком».