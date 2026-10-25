Відео: десантники 95-ї бригади взяли в полон російського розвідника, який стежив за Китаєм

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Бійці 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади взяли в полон 21-річного російського строковика Ярослава Сидорова, який раніше проходив службу в Приморському краї та займався радіорозвідкою проти Китаю й Північної Кореї.

За словами полоненого, наприкінці серпня 2025 року йому запропонували підписати контракт із перспективою навчання, проте замість вступу до вишу перекинули на війну в Україну, погрожуючи розправою у разі відмови. У лютому під час перебування біля села Березового позицію росіянина уразив український безпілотник. Втративши зв'язок та напарника, Сидоров переховувався, поки не здався десантникам. У полоні росіянин заявив, що не хоче повертатися до рф у межах обміну.

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Джерело: інтерв'ю з полоненим, оприлюднене військовими на YouTube.

Бійці 23-го штурмового полку Р.У.Г взяли участь у контрнаступальній операції «Велес» на Куп’янському напрямку, під час якої українські захисники просунулися більш ніж на 15 кілометрів підземними комунікаціями та взяли в полон понад 30 російських військових.

Микита з позивним Зергут, громадянин Росії, який воює на боці України у складі «Сибірського батальйону» Головного управління розвідки, звернувся до російських військових. Він закликав їх не виконувати накази командування, здаватися в полон або приєднуватися до підрозділів, які воюють на боці України.

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