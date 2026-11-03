Відео: Десантники знищили склад боєприпасів і позиції росіян на Куп’янському напрямку

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На Куп’янському напрямку українські десантники завдали ударів по військових об’єктах російських окупантів. Унаслідок операції знищено склад із боєкомплектом, уражено укриття та особовий склад противника.

Окремих втрат окупанти зазнали в засобах зв’язку та радіоелектронної боротьби. Зазначено, що виведення з ладу цих систем ускладнює управління підрозділами, порушує координацію ворожих дій та обмежує можливості застосування безпілотних комплексів.

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«Попри складну ситуацію на напрямку та постійні спроби противника нарощувати сили, десантники 77 ОАеМБр продовжують утримувати визначені рубежі й завдавати ударів по ворожих цілях, ускладнюючи підготовку нових штурмів та подальше просування окупантів», — повідомили в 77-й бригаді.

На фронті за добу відбулося 206 боєзіткнень, найбільше — на Костянтинівському напрямку.

Загальні бойові втрати російських окупаційних військ від початку повномасштабного вторгнення перевищили 1,59 млн осіб. Станом на 3 листопада 2026 року українська сторона оцінює кількість ліквідованих російських військових приблизно у 1 594 830 осіб, з них 2060 – за минулу добу.

У жовтні рф втратила рекордні 54,4 тисячі військових убитими та важкопораненими — Міноборони.

За жовтень Сили оборони звільнили 96,2 квадратного кілометра української землі, що на 10,4 квадратного кілометра перевищує площу територій, які вдалося захопити російським окупаційним військам за цей же період.

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