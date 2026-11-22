У лівійському порту Бенгазі стався потужний вибух і спалахнула масштабна пожежа, унаслідок чого, ймовірно, був знищений російський ракетний корвет «Меркурій» проєкту 20380 класу «Стерегущий». Про це в неділю, 22 листопада 2026 року, повідомило профільне видання Naval News із посиланням на кілька обізнаних джерел.

За даними аналітиків, судно охопило сильне полум’я, і наразі невідомо, чи воно повністю вигоріло, чи затонуло біля причалу. Перед інцидентом корвет перебував у порту кілька днів, супроводжуючи конвой пов’язаних із російським урядом суден, які використовуються для експорту озброєнь та перевезення військових вантажів (подібних до судна Sparta II, ураженого в Балтійському морі днем раніше). Формально «Меркурій» входить до складу Чорноморського флоту рф, однак через війну в Чорному морі діє з баз Північного флоту в Арктиці. Видання також нагадує, що однотипний корвет цього ж проєкту «Бойкий» був серйозно пошкоджений українськими безпілотниками 3 червня 2026 року в сухому доці Кронштадта поблизу Санкт-Петербурга.

Джерело: Naval News.

Причина вибуху в Бенгазі наразі не розкривається, проте Naval News нагадує про попередні успішні операції проти пов’язаних із росією суден у Середземному морі, до яких, за повідомленнями, причетна Україна: зокрема затоплення судна Ursa Major 23 грудня 2024 року та знищення танкера для перевезення зрідженого газу Arctic Metagaz біля узбережжя Лівії 3 березня 2026 року. Водночас місцева влада та цивільна оборона Бенгазі підтвердили факт ранкового вибуху й пожежі на військово-морській базі, але стверджують, що інцидент стався на складі боєприпасів, а не на російському військовому кораблі.

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