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У ніч проти 26 листопада безпілотники завдали удару по промисловій зоні Невинномиська у Ставропольському краї РФ. За інформацією OSINT- і моніторингових каналів Falcon та Astra, ціллю могла стати Невинномиська ГРЕС, що постачає електроенергію промисловим підприємствам регіону.

Губернатор Ставропольського краю Володимир Владимиров підтвердив атаку безпілотників на промислову зону Невинномиська. За його словами, російська протиповітряна оборона відбиває наліт, є збиття дронів. Влада регіону не уточнила, які саме підприємства стали цілями атаки.

За повідомленнями osint-каналу Falcon, безпілотники намагалися дістатися території Невинномиської ГРЕС. Спочатку дрони збивали на підльоті до об'єкта, згодом канал повідомив про кілька ударів на території станції. Близько 02:45 за місцевим часом, за даними Falcon, нові влучання зафіксували по кількох будівлях комплексу.

Інформації про масштаби пошкоджень, можливу зупинку роботи електростанції або постраждалих наразі немає. Російська влада поки не підтверджувала ураження.

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Невинномиська ГРЕС – одна з ключових електростанцій Ставропольського краю. Вона працює на природному газі, а її встановлена електрична потужність становить 1551 МВт. На станції розміщено 13 турбін і 14 котлів. Електроенергія від ГРЕС надходить до об'єднаної енергосистеми Північного Кавказу, а підприємство також забезпечує промислових споживачів і населення Невинномиська теплом та парою.

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Одним із головних споживачів електроенергії станції є хімічний комбінат «Невинномиський Азот», який входить до групи «ЄвроХім». Підприємство виробляє аміак, аміачну селітру, карбамід, азотну кислоту, метанол, оцтову кислоту та іншу хімічну продукцію.

Аналітики Astra звертають увагу на військово-промислове значення заводу. За даними проєкту, оцтова кислота з Невинномиська постачається на підприємства російського ВПК для виробництва вибухових речовин.

У ніч проти 25 листопада вибухи пролунали в районі кількох промислових об’єктів. Під ударом опинилися Новокуйбишевський і Сизранський НПЗ, а також, імовірно, нафтоперекачувальна станція.

Безпілотники завдали серії ударів по одному з ключових об’єктів російської нафтотранспортної інфраструктури. Після атаки на НПС «Калейкіно» спалахнула пожежа.

До цього Генштаб підтвердив ураження одного з найбільших НПЗ Росії в Башкортостані та НПЗ Лукойлу в Пермі.

Також у ніч на 23 листопада Сили оборони України завдали удару по Новошахтинському заводу нафтопродуктів у Ростовській області РФ. Масштабну пожежу на підприємстві зафіксували навіть супутники.

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