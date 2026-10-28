Відео: Дрони атакували хімічний завод Азот у Тульській області Росії

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У російському Новомосковську Тульської області вночі 28 жовтня безпілотники атакували хімічний завод «Азот», після чого на підприємстві спалахнула пожежа. Місцеві жителі також повідомляють про їдкий запах у місті. Завод має значення для російського військово-промислового комплексу.

Новомосковська акціонерна компанія «Азот» – одне з найбільших хімічних підприємств Росії. Завод розташований у Тульській області та з 2002 року входить до холдингу «ЄвроХім». Підприємство спеціалізується на виробництві мінеральних добрив і хімічної продукції. За інформацією офіційного сайту компанії, завод заснований у 1933 році, а його штат налічує понад 2900 працівників.

Основна продукція підприємства:

аміак;

аміачна селітра;

карбамід;

азотна кислота;

метанол;

інші види азотних добрив і хімічної сировини.

Частина цієї продукції має подвійне призначення: її використовують не лише в аграрній і хімічній галузях, а й у виробництві матеріалів для військової промисловості.

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За даними Служби зовнішньої розвідки України, новомосковський «Азот» постачав азотну кислоту заводу імені Свердлова в Дзержинську Нижньогородської області. Це підприємство виробляє вибухові речовини для потреб російської військової промисловості.

За інформацією української розвідки, від початку повномасштабної війни до заводу імені Свердлова з Новомосковська відправили близько 5 тис. тонн азотної кислоти. Цю речовину використовують, зокрема, під час виробництва октогену та гексогену – вибухових речовин, які застосовують у боєприпасах.

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Азотна кислота є важливою хімічною сировиною для виробництва вибухових речовин. Аміачна селітра, яку також випускає підприємство, використовується як добриво, а в певних промислових сумішах – і як компонент вибухових матеріалів.

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Після атаки в Новомосковську повідомили про можливий викид аміаку. До міста направили лабораторії регіональної служби «Природа» та управління Росспоживнагляду для перевірки стану повітря. Місцевих жителів закликали за можливості залишатися вдома.

За даними osint-каналу World Military, судячи з оприлюднених кадрів, на підприємстві може горіти агрегат виробництва аміаку АМ-70.

Джерело: Exilenova+

Тим часом у Липецьку пролунали вибухи, повідомляють про пожежу біля аеродрому.

Під час Форуму країн-експортерів газу (ФСЕГ) у Москві 27 жовтня за участі путіна сили протиповітряної оборони країни-агресорки збили над столицею рф щонайменше 16 безпілотників.

Підрозділи Сил оборони України протягом 26 жовтня та в ніч на 27 жовтня завдали успішних ударів по військових об'єктах російських окупантів у Луганській, Донецькій та Запорізькій областях.

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