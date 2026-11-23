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У ніч на 23 листопада безпілотники завдали серії ударів по одному з ключових об’єктів російської нафтотранспортної інфраструктури. Після атаки на НПС «Калейкіно» спалахнула пожежа, повідомляє Exilenova+.

Дрони долетіли на понад 1200 кілометрів від кордону з Україною до Республіки Татарстан у складі Росії. Ціллю атаки стало місто Альметьєвськ, поблизу якого розташована велика нафтоперекачувальна станція (НПС) «Калейкіно». Нещодавно безпілотники вже атакували цей об’єкт, тож удар у ніч із неділі на понеділок став другим масштабним обстрілом станції. Про чергову атаку на важливий інфраструктурний вузол повідомили OSINT-аналітики каналу Exilenova+.

Моніторинговий канал Astra з посиланням на очевидців пише, що повітряну тривогу в Татарстані оголосили близько опівночі. В Альметьєвську протягом ночі кілька разів лунали сирени та працювала російська протиповітряна оборона. Під ранок, за словами місцевих жителів, вибухи в місті «лунали кожні три хвилини» на тлі масштабної атаки.

«У "Дружбу" влучили кілька разів. Я бачу вогонь», розповів один з очевидців обстрілу аналітикам.

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За даними OSINT-каналів, ціллю безпілотників стала саме НПС «Калейкіно», яка безпосередньо пов’язана з роботою нафтопроводу «Дружба». Станція забезпечує змішування, перекачування та розподіл нафти із Західного Сибіру, Татарстану, Удмуртії та Башкортостану, зокрема її подачу до системи «Дружба». Крім того, НПС «Калейкіно» підтримує необхідний тиск і безперебійне закачування нафти в магістральний нафтопровід.

Джерела: ASTRA, Exilenova+

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