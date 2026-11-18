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Рятувальники показали фото та відео руйнувань після потрійної атаки РФ. Внаслідок обстрілу 18 листопада є загиблі та постраждалі.

Росія тричі атакувала Одесу. Удари припали на центр міста.

За першою адресою пошкоджено скління житлових будинків і приміщення кафе. Також загорілося легкове авто.

Під час обстеження пошкодженого будинку рятувальники виявили трьох людей, які опинилися заблокованими в квартирах. Їм відчинили двері, вивели з будинку та передали медикам.

Попередньо, троє людей загинули, ще семеро постраждали.

За другою адресою руйнувань зазнала триповерхова адмінбудівля. Там виникла масштабна пожежа, попередньо, одна людина постраждала.

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Джерело: ДСНС

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