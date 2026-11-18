Відео: ДСНС показала наслідки російського удару по центру Одеси
Рятувальники показали фото та відео руйнувань після потрійної атаки РФ. Внаслідок обстрілу 18 листопада є загиблі та постраждалі.
Росія тричі атакувала Одесу. Удари припали на центр міста.
За першою адресою пошкоджено скління житлових будинків і приміщення кафе. Також загорілося легкове авто.
Під час обстеження пошкодженого будинку рятувальники виявили трьох людей, які опинилися заблокованими в квартирах. Їм відчинили двері, вивели з будинку та передали медикам.
Попередньо, троє людей загинули, ще семеро постраждали.
За другою адресою руйнувань зазнала триповерхова адмінбудівля. Там виникла масштабна пожежа, попередньо, одна людина постраждала.
Джерело: ДСНС
В Одесі зросла кількість загиблих через атаку Росії.
У центрі Вінниці через російську атаку постраждали четверо людей.
У Деснянському районі Києва загорілася трава після падіння уламків БпЛА.
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