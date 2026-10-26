Відео: двох важкопоранених бійців евакуювали за допомогою нового дрона StarGate

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Військовослужбовці 475-го окремого штурмового полку CODE 9.2 протягом тижня двічі успішно евакуювали з поля бою важкопоранених бійців суміжних підрозділів за допомогою евакуаційного безпілотника StarGate. Врятовані захисники перебували в сірій зоні приблизно за п'ять кілометрів від кордону з рф, де наземна евакуація була неможливою через складний рельєф, водні перешкоди та загрозу з боку ворожих FPV-дронів.

До підготовки та проведення спецоперацій залучили команду компанії SkyFall, яка є розробником і виробником дрона StarGate, а також важкі ударні БпЛА Vampire для вогневого прикриття та придушення позицій противника.

Під час однієї з місій безпілотник подолав майже 30 кілометрів до позиції пораненого та стільки ж у зворотному напрямку з бійцем на борту. Завдяки навігаційній системі на базі штучного інтелекту політ пройшов успішно навіть в умовах активного використання ворожого РЕБ та відсутності GPS. Командир 475-го ОШП CODE 9.2 Олександр Настенко («Флінт») зазначив: «У подальшому ми плануємо внести зміни до штатної структури нашого полку і створити у складі медичної роти окреме відділення санітарної авіації. Воно спеціалізуватиметься безпосередньо на евакуації поранених з поля бою повітряним транспортом».

Джерело: 475-й окремий штурмовий полк CODE 9.2.

Раніше на Харківщині Сили оборони України вперше за час війни провели повітряну евакуацію пораненого безпосередньо з поля бою. На Куп’янському напрямку за допомогою великого безпілотника вдалося вивезти з позиції 49-річного військовослужбовця Костянтина, який втратив обидві ноги. Виробник безпілотника Gurzuf Defence повідомив, що військовий провів майже півтора року на небезпечній бойовій позиції. Спроба дістатися до нього звичайними способами створювала смертельний ризик для рятувальної групи.

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