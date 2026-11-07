Відео: Екстрені служби здійснили понад 700 виїздів після російських ударів за тиждень
Від початку тижня рятувальники та поліцейські понад 700 разів виїжджали на місця російських атак по Україні, щоб ліквідувати їхні наслідки. Серед згаданих ударів – авіаатака по Комишувасі на Запоріжжі, внаслідок якої, за наведеними даними, загинули 55 людей.
Минулої ночі екстрені служби працювали у 13 регіонах, куди окупанти спрямували балістичні ракети та дрони.
На Київщині та Полтавщині тривало гасіння пожеж. Загалом за п'ять днів через обстріли пошкоджено 521 житловий будинок, а також заклади освіти, медичні та соціальні установи.
Майже тиждень триває розбір завалів у селищі Комишуваси Запорізької області, де через ворожий авіаудар загинули 55 людей.
Десятки мешканців вважаються зниклими безвісти, безперервно тривають ДНК-експертизи.
Російська атака прийшлася по укриттю, де переховувалися люди.
Через постійну загрозу обстрілів рятувальники та поліцейські змушені періодично зупиняти роботу спецтехніки й кінологів.
Під час виконання завдань загинули співробітники системи МВС - Микола Баланда, Михайло Буженко, Дмитро Бєсєдін, Михайло Романов, Денис Коноваленко та Олексій Сущевський.
Ще двоє поліцейських - Олег Дубецький та Сергій Бережко - загинули внаслідок атаки ворожого дрона.
Усі вони до останнього працювали у прифронтовій Комишувасі - рятували постраждалих, привозили гуманітарну допомогу та допомагали місцевим жителям.
Джерело: МВС
Раніше у Харкові через російський удар постраждали двоє людей.
Російські дрони атакували приватні підприємства у Кременчуці, є постраждалі.
Росіяни атакували енергетичні об’єкти на Вінниччині, в області виникли перебої зі світлом.