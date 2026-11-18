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Оператори 412-ї окремої бригади безпілотних систем Nemesis знищили автомобіль, яким окупанти прямували до своїх позицій.

На відео, оприлюдненому 7-м корпусом швидкого реагування ДШВ, видно, що машина, схожа на УАЗ «буханка» зі зрізаним дахом, була вщерть заповнена загарбниками.

Український FPV-дрон дочекався транспорту на маршруті та завдав удару.

У 7-му корпусі зазначили, що окупанти знову зіткнулися з проблемами логістики.

Джерело: 7-й корпус ДШВ

Нагадаємо, окупанти не проводили штурмів на сході Харківщини, але намагалися просочитися в тил.

Бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ взяли в полон двох російських військових із розвідувального підрозділу. Під час операції вони також здобули документи та засоби зв’язку, які можуть містити важливу розвідувальну інформацію.

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