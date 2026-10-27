Відео: Як виглядає кампус ДТЕУ в Києві після російського ракетного удару

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Увечері 26 жовтня російські війська завдали ракетного удару по Києву. Під час атаки пошкоджень зазнав кампус Державного торговельно-економічного університету (ДТЕУ), також постраждали студенти. Наслідки обстрілу університетської території показали на відео.

Внаслідок ворожої атаки пошкоджені навчальні корпуси, лабораторії та гуртожиток, де проживали понад 200 людей.

Поранень зазнали двоє студентів - хлопець і дівчина. Обоє перебувають у лікарні. Найближчим часом університет працюватиме дистанційно.

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Пошкоджений у Києві кампус Державного торговельно-економічного університету має такий вигляд:

"Ми відбудуємо. Ви бачите, що роботи вже розпочалися", - заявив ректор університету Анатолій Мазаракі після обстрілу.

Віде оприлюднило РБК-Україна.

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