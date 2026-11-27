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Поліцейські та волонтери вивезли тварин із прифронтового селища Балабине Запорізької області. Евакуацію проводили під прикриттям антидронової групи правоохоронців.

Зазначається, що поліцейські відділу поліції № 6 Запорізького районного управління поліції спільно з волонтерами благодійних фондів «АРТАК» та «Україна в серці» провели евакуацію чотирилапих із Балабиного. Рятувальна місія відбувалася під прикриттям антидронової групи правоохоронців.

Вони розповіли, що місцева мешканка Ірина прихистила тварин, господарі яких були вимушені виїхати через безпекову ситуацію. Попри постійну загрозу обстрілів, жінка продовжувала піклуватися про хвостатих, але залишатися в населеному пункті стало небезпечно. Ірина звернулася по допомогу до зоозахисників та правоохоронців.

«До рятувальної місії залучили поліцейського-кінолога. Утім, навіть попри професійний досвід роботи з тваринами, приборкати їхній страх виявилося непросто. Налякані вибухами чотирилапі не давалися до рук, намагалися сховатися та втекти. За тими, кого не вдалося забрати з першого разу, учасники евакуації повернулися знову. Зрештою більшість хвостатих вдалося вивезти з небезпечної території та передати під опіку волонтерів», - йдеться в повідомленні поліції Запорізької області.

Далі тварини поїдуть до Чернівців. Як зазначається, пані Ірина також виїхала з селища.

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Джерело: пресслужба ГУНП в Запорізькій області

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