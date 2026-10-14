Відео: кількість поранених унаслідок атаки рф по Рівному зросла до восьми осіб

0:00 / 0:00

У Рівному внаслідок ворожого удару із застосуванням безпілотників 14 жовтня 2026 року зазнали ураження житловий сектор та цивільна інфраструктура, а кількість поранених зросла до восьми осіб.

За даними Головного управління Національної поліції та ДСНС у Рівненській області, серед постраждалих — 14-річний хлопець. Чотирьох поранених госпіталізовано до медичних закладів. Внаслідок влучання та падіння уламків БПЛА сталося займання покрівлі триповерхового житлового будинку та чотирьох автомобілів на площі 100 кв. метрів. Пожежу ліквідовано, однак вибуховою хвилею та уламками пошкоджено сусідній будинок, господарське приміщення та загалом дев'ять авто.

На місці події працюють аварійно-рятувальні служби, вибухотехніки та правоохоронці. Слідчі Служби безпеки України розпочали досудове розслідування за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Джерела: Нацполіція Рівненської області.

Після російської атаки на Рівне 13 жовтня два заклади вищої освіти міста змінюють формат навчання. Рівненська медична академія вже запровадила дистанційне навчання до 16 жовтня. Рівненський державний гуманітарний університет, один із корпусів якого зазнав значних пошкоджень унаслідок удару, розглядає можливість перейти на такий формат до кінця тижня.

Читай нас у