Відео: Кремлівський ідеолог Дугін заявив, що росіяни через любов до українців змушені їх убивати

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Кремлівський ідеолог Олександр Дугін заявив, що росіяни нібито люблять і поважають українців, однак водночас вважають їхні вбивства виправданими заради досягнення певної «вищої мети».

У відеозаписі свого виступу Дугін назвав українців братами й сестрами, яких росіяни, за його словами, змушені вбивати. Свою позицію він висловив фразою: «Мы вас любим, но убиваем ради очень важной цели».

«Ми вас любимо, ми вас поважаємо. І навіть якщо ми змушені вас убивати, ми робимо це, стріляючи в серце, в обличчя, у голову власним братам і сестрам. Це дуже важко», — заявив він.

За словами Дугіна, росіяни здійснюють убивства заради мети, яку нібито навіть самі не здатні повністю усвідомити.

«Ми робимо це заради порятунку, заради перетворення. Ми з вами єдині. Ми робимо це для того, щоб стати з вами одним цілим. Адже ми з вами — одне», — додав російський ідеолог.

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Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Дугін закликав масово переселяти росіян із мегаполісів через загрозу ядерної війни.

Дугін налякав росіян кінцем світу та закликав терміново хреститися.

Нагадаємо, нардеп Дмитрук став членом клубу, яким керують Дугін та Азаров.

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