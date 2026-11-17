Відео: Кримський міст частково обвалився після ракетного удару
У ніч проти 17 листопада Кримський міст знову опинився під атакою. OSINT-ресурси повідомляють про ймовірне падіння автомобільної арки переправи у воду, тоді як призначена РФ окупаційна влада Криму оголосила про зупинення руху транспорту мостом.
За інформацією, яку поширюють у мережі, після нічних ударів, можливо, ракетами, автомобільна арка Кримського мосту нібито втратила цілісність та опинилася у воді.
Наразі незалежного підтвердження повного обвалення конструкції немає. Також не оприлюднено перевірених даних, які дозволяли б встановити масштаби можливих руйнувань.
Джерело: Exilenova+
Нагадаємо, Кримський міст зупинив рух транспорту через повторну атаку 17 листопада.
Днем раніше Україна вже атакувала Керченський міст, рух ним також було перекрито.
Раніше у Керчі дрони атакували військову частину, яка охороняє Керченський міст.
Чубаров закликав якнайшвидше знищити Керченський міст.
До цього у Криму через вибухи двічі перекривали Керченський міст.