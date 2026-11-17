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У ніч проти 17 листопада Кримський міст знову опинився під атакою. OSINT-ресурси повідомляють про ймовірне падіння автомобільної арки переправи у воду, тоді як призначена РФ окупаційна влада Криму оголосила про зупинення руху транспорту мостом.

За інформацією, яку поширюють у мережі, після нічних ударів, можливо, ракетами, автомобільна арка Кримського мосту нібито втратила цілісність та опинилася у воді.

Наразі незалежного підтвердження повного обвалення конструкції немає. Також не оприлюднено перевірених даних, які дозволяли б встановити масштаби можливих руйнувань.

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Джерело: Exilenova+

Нагадаємо, Кримський міст зупинив рух транспорту через повторну атаку 17 листопада.

Днем раніше Україна вже атакувала Керченський міст, рух ним також було перекрито.

Раніше у Керчі дрони атакували військову частину, яка охороняє Керченський міст.

Чубаров закликав якнайшвидше знищити Керченський міст.

До цього у Криму через вибухи двічі перекривали Керченський міст.

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