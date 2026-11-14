Відео: Лубінець обговорив із російською омбудсманкою обмін полоненими
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець провів переговори з Яною Лантратовою щодо механізму майбутнього обміну. За його словами від 14 листопада, російська сторона підтвердила, що йдеться щонайменше про тисячу людей.
про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомляє у Телеграмі.
«Після появи інформації про можливість обміну я одразу зв’язався з Яною Лантратовою, щоб обговорити подальші механізми його реалізації. У відповідь отримав підтвердження, що йдеться щонайменше про 1 000 людей. Водночас робота має тривати, щоб ця цифра була якомога більшою», — зазначив Лубінець.
За його словами, українська сторона озвучила бачення того, що серед тих, кого повернуть, обов’язково мають бути як військовополонені, так і незаконно затримані українські цивільні громадяни.
До цього команда Трампа розпочала підготовку до найбільшого обміну полоненими між Україною та РФ.
Нагадаємо, що Україна та Російська Федерація під час дводенних переговорів в Абу-Дабі, ОАЕ, домовилися про великий обмін військовополоненими.
За словами президента Володимира Зеленського, сторони обговорювали варіанти обміну у форматі «1000 на 1000» або навіть «1500 на 1500».
Керівник Офісу президента Кирило Буданов повідомив, що під час переговорів української делегації в Абу-Дабі особливу увагу приділять гуманітарним питанням, зокрема поверненню українських військовополонених.