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Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 24 листопада заявив, що офіційно пропонує Володимиру Зеленському сісти разом із ним у літак і полетіти до Москви на переговори з Володимиром Путіним.

За його словами, він готовий виступити гарантом безпеки під час такої поїздки.

Лукашенко заявив, що війну необхідно зупинити, а Україна, Білорусь і Росія нібито могли б домовитися про спільне майбутнє.

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Він також наголосив, що, на його думку, саме три слов’янські народи мають визначати, як їм жити далі, назвавши їх головними у регіоні.

У Білорусі за розпорядженням Олександра Лукашенка розпочалася перевірка бойової готовності підрозділів Державного прикордонного комітету. Особливу увагу під час перевірки зосередять на мобільних підрозділах прикордонної служби.

Лукашенко заявив, коли Білорусь може вступити у війну проти України.

Лукашенко відправлятиме недбайливих працівників села на військово-виховні роботи.

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