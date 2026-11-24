Відео: Лукашенко запропонував Зеленському разом полетіти до Москви
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 24 листопада заявив, що офіційно пропонує Володимиру Зеленському сісти разом із ним у літак і полетіти до Москви на переговори з Володимиром Путіним.
За його словами, він готовий виступити гарантом безпеки під час такої поїздки.
Лукашенко заявив, що війну необхідно зупинити, а Україна, Білорусь і Росія нібито могли б домовитися про спільне майбутнє.
Він також наголосив, що, на його думку, саме три слов’янські народи мають визначати, як їм жити далі, назвавши їх головними у регіоні.
У Білорусі за розпорядженням Олександра Лукашенка розпочалася перевірка бойової готовності підрозділів Державного прикордонного комітету. Особливу увагу під час перевірки зосередять на мобільних підрозділах прикордонної служби.
Лукашенко заявив, коли Білорусь може вступити у війну проти України.
Лукашенко відправлятиме недбайливих працівників села на військово-виховні роботи.