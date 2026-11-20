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Бійці 44-ї окремої артилерійської бригади уразили чотири замасковані гармати росіян на Гуляйпільському напрямку.

Серед знищеної техніки — дві гармати 2А36 «Гіацинт-Б» та дві 2А65 «Мста-Б».

Цілі виявили й уразили за допомогою ударних безпілотників.

Джерело: 44-та окрема артилерійська бригада.

Напередодні екіпажі українських винищувачів Су-27 завдали удару по місцю дислокації російських операторів безпілотників у місті Білицьке Донецької області. Операцію виконали пілоти Повітряних сил ЗСУ.

Упродовж 16 листопада та в ніч на 17 листопада підрозділи Сил оборони України завдали серії результативних ударів по засобах розвідки та радіоелектронної боротьби російської армії. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Українські військові 17 та 18 листопада завдали ударів по об'єктах російської військової логістики в Луганській та Курській областях, а також підтвердили пошкодження трьох військово-транспортних літаків РФ. Один із літаків — Іл-76 — дістав дуже значні пошкодження.

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