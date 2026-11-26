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На Великобурлуцькому напрямку під час спроби наступу російські військові втратили три броньовані машини. За словами речника Угруповання об’єднаних сил Віктора Трегубова, окупантів підвела болотиста місцевість, а їхня атака завершилася знищенням техніки.

Три «замангалені» машини атакували позиції Сил оборони. Однак, за словами Трегубова, не доїхали. Застрягли і були спалені.

«Росіяни просто поклалися на „авось і егегей“. За умов туману, взагалі, бувають спроби у використанні бронетехніки. Цього разу був не тільки туман, а ще й мокрий сніг. І напрямки перетворилися на болото», — розповів речник Угруповання об’єднаних сил.

Такі способи, зауважив Трегубов, — намагання окупантів відіграти втрачене під час операції «Ведмежий капкан», коли Сили оборони зрізали виступ, що тягнувся до Великого Бурлука. Та російська поразка стала результатом чергової брехні.

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«Вони занадто собі лестили. План з оточення великого квадрату Харківської області виконати не змогли, і анонсували його як вже виконаний. Анонсували своєму командуванню, медіа. Ми майже місяць дивилися на дуже чудові карти на яких начебто вони вже об’єдналися в районі Великого Бурлука. Взяли українські сили в кільце. Абсолютна шизофренія, але ж вони ці мапи реально публікували. Результатом стало те, що голови точно полетять, вони занадто яскраво забрехалися», — констатував Віктор Трегубов в ефірі Армія TV.

За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби українські захисники знищили 2 319 російських окупантів.

Армія російської федерації станом на вівторок, 24 листопада, побила річний антирекорд втрат за весь час повномасштабної війни: з початку 2026 року вони сягнули 432 519 військових, що вже перевищило показник за весь 2024 рік (430 790 осіб).

Кожні п’ять хвилин на війні проти України гине один російський військовий, свідчить витік бази Росстату, проаналізований журналістами «Важливих історій». За їхніми даними, РАГСи по всій Росії зареєстрували майже 500 тисяч смертей військових, які загинули на війні. За період із 24 лютого 2022-го до 28 вересня 2026 року це в середньому одна смерть кожні п’ять хвилин.

Аналіз зламаної хакерами бази Росстату, яка охоплює період із 2022 року до кінця вересня 2026 року, засвідчив, що 92,9% зареєстрованих втрат російської армії є бойовими. Із 209 870 померлих, позначених у реєстрі як військовослужбовці, 194 885 осіб загинули в боях, причому у 177 009 випадках причиною смерті вказано ушкодження від вибуху або уламків під час воєнної операції.

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