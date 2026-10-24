Відео: На Херсонщині російський дрон атакував чоловіка, який гуляв із собакою

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На Херсонщині російські окупанти атакували з безпілотника цивільного чоловіка, який гуляв із собакою. Військові РФ скинули на них вибухівку, а доля мирного жителя наразі залишається невідомою.

Унаслідок першого скидання вибухівки тварина загинула, а доля мирного жителя наразі залишається невідомою.

Кадри атаки на цивільного чоловіка окупанти поширювали в соціальних мережах.

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На Херсонщині жителів закликали не ігнорувати небезпеку та бути готовими до евакуації.

У ніч на 1 вересня Росія здійснила масовану атаку на Одесу та Одеську область. Ворог застосував баражуючі боєприпаси, звичайні та реактивні безпілотники, а також інші швидкісні цілі.

Протягом минулої доби, 31 серпня, російські війська завдали981 удару по 57 населених пунктах Запорізької області. Унаслідок ворожих атак загинули двоє людей, ще восьмеро дістали поранення.

Раніше Росія атакувала підприємство у Новгороді-Сіверському.

Нагадаємо, через масовану атаку на Київщину є загиблий і восьмеро поранених.

Також Росія вночі масовано атакувала Київ ракетами, є загиблі.

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