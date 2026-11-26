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Вранці 26 листопада над лівобережною частиною Києва помітили великий стовп диму, який було видно навіть з Оболонського району. За попередньою інформацією, пожежа виникла неподалік станції метро «Лісова», ймовірно, поблизу маркет-молу «Даринок».

Очевидці опублікували відео, на якому видно густу темну хмару диму, що здіймається вище навколишніх будинків.

Станом на момент публікації столична влада ще не коментувала інцидент.

Тим часом у ніч проти 26 листопада Росія атакувала Київ. Близько сьомої ранку Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила про наслідки удару в Деснянському районі столиці.

За даними рятувальників, постраждали семеро людей, серед них двоє дітей. В одному з місць влучання виникла масштабна пожежа та були зруйновані нежитлові споруди. Ще в одній локації також сталося займання та зафіксували руйнування.

Точних адрес пошкоджених об’єктів у ДСНС не уточнили. Водночас маркет-мол «Даринок», поблизу якого, за попередніми даними, виникла пожежа, розташований саме в Деснянському районі Києва. Чи пов’язане займання біля метро «Лісова» з нічною російською атакою, наразі офіційно не повідомляли.

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Про це повідомили в місцевому пабліку «Киевский Движ».

Нагадаємо, протягом доби російські війська атакували 46 населених пунктів регіону. Унаслідок ударів по Запоріжжю та Запорізькому району станом на ранок 26 листопада постраждали 18 людей, серед них троє дітей.

Раніше росіяни дроном вбили двох людей у цивільному авто на Харківщині.

Удень у середу, 25 листопада, російські війська атакували безпілотником об’єкт енергетики у Полтавському районі, внаслідок чого травмовано четверо людей.

Унаслідок російської атаки в ніч проти 25 листопада пошкоджено будівлю готелю-гуртожитку Національної кіностудії художніх фільмів імені Олександра Довженка в Києві. Вибухова хвиля вибила вікна з першого по дев’ятий поверхи. Мешканці не постраждали.

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