За даними 1-й корпус НГУ «Азов», нафтобазу та інфраструктуру її забезпечення знищили спільними діями підрозділу «SxLüd» 1-го корпусу НГУ «Азов» і батальйону «Signum» 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем 9-го армійського корпусу.

На карті у відео корпусу позначені два населені пункти на окупованій Луганщині: Вільхове та Довжанськ.

У «Азові» розповіли, що росіяни не вивчили урок попередніх ударів. Після знищення нафтобаз і логістичної інфраструктури на Донеччині вони не відмовилися від зберігання пального на окупованій території, а спробували приховати об'єкти.

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Для цього, за словами військових, використали маскування, засоби РЕБ і мобільні вогневі групи. Під прикриттям потяг підвозив пальне на базу в лісі, а автомобілі розвозили його по підрозділах.

У корпусі наголосили, що російським командирам тепер доведеться пояснювати керівництву проблеми з логістикою. Незалежних даних про обсяги знищеного пального чи збитки наразі немає.

26 листопада підрозділи угруповання Сил безпілотних систем (СБС) зафіксували абсолютний добовий рекорд за кількістю ураженого особового складу противника. За одну добу українські військові уразили 845 російських окупантів, із яких 221 було ліквідовано. Загалом підрозділи СБС уразили 2431 ціль.

Сили безпілотних систем ЗСУ встановили новий добовий рекорд ураження окупантів.

За добу 22 листопада українські захисники ліквідували ще 2 471 російського військовослужбовця. Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оновлену статистику втрат противника.