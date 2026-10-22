Відео: на Львівщині мобільна група збила реактивну Герань-4 із ЗУ-23-2

0:00 / 0:00

Мобільна вогнева група Львівської зенітної ракетної бригади імені Івана Виговського знищила реактивний ударний безпілотник «Герань-4», який летів у напрямку об’єкта прикриття.

Дрон виявили близько шостої ранку. Коли він наблизився приблизно на 600 метрів, військові відкрили вогонь із зенітної установки ЗУ-23-2. За словами навідника Костянтина, для ураження цілі використали близько 60 боєприпасів, після чого безпілотник вибухнув.

Військові зазначають, що реактивні «Герані» можуть розвивати швидкість близько 500–600 км/год, тому часу на їх перехоплення значно менше, ніж під час роботи зі звичайними ударними дронами.

Для навідника це вже четверта знищена повітряна ціль. Раніше він збив три «Шахеди» та крилату ракету.

Джерело: Зенітна ракетна Львівська бригада імені Івана Виговського.

Українські захисники ліквідували на фронті російського окупанта Сергія Кучерова — багаторазового чемпіона Росії з велоспорту, володаря Кубка світу та учасника двох Олімпійських ігор.

Командувач Угруповання військ «Центр», бригадний генерал Андрій Білецький заявив, що вже найближчим часом Україна може досягти нових успіхів на фронті. За його словами, за своїм масштабом і результатами вони можуть бути співмірними з операцією «Вівальді».

Читай нас у