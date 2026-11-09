Відео: на Миколаївщині боєць збив реактивний Шахед із ПЗРК

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Вранці 9 листопада на Миколаївщині українські військові знищили російський реактивний безпілотник типу «Шахед».

Дрон збили бійці екіпажу перехоплювачів «Хмара» 208-ї зенітної ракетної Херсонської бригади за допомогою переносного зенітного ракетного комплексу.

Відео бойової роботи оприлюднили на сторінці бригади.

Джерело: 208-ма зенітна ракетна Херсонська бригада

Український пілот винищувача МіГ-29 з позивним «West» знищив два російські безпілотники під час відбиття чергової повітряної атаки противника. Для ураження першої цілі льотчик застосував ракету класу «повітря — повітря», а другу збив з авіаційної гармати.

Льотчик Повітряних сил ЗСУ з позивним "West" під час переслідування першого ворожого дрона захопив ціль та знищив її ракетою класу "повітря-повітря".

Нагадаємо, під час операції проти російської логістики українські оператори дронів вистежилигелікоптер Мі-8 і завдали удару після його приземлення. Про це повідомили в пресслужбі корпусу 30 жовтня.

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