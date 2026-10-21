Відео: На Миколаївщині ліквідували масштабну пожежу в Епіцентрі після російського удару

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У Первомайську Миколаївської області рятувальники всю ніч гасили масштабну пожежу в гіпермаркеті «Епіцентр», спричинену влучанням російського безпілотника ввечері 20 жовтня.

Станом на 08:00 21 жовтня пожежу повністю ліквідували. До робіт залучали значні сили та засоби, зокрема пожежного робота.

Через загрозу повторних російських ударів рятувальникам доводилося тимчасово припиняти гасіння та відходити в безпечне місце.

Джерело: ДСНС Миколаївської області

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