Відео: на нафстанції Самара у рф другу добу триває пожежа після атаки безпілотників

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На лінійній виробничо-диспетчерській станції (ЛВДС) «Самара» в Самарській області РФ другу добу триває масштабна пожежа, що виникла внаслідок удару безпілотних літальних апаратів 2 листопада 2026 року. Попри заяви місцевої влади про нібито відбиття атаки, над об'єктом фіксується густий дим, а резервуарний парк зазнав нових ушкоджень.

ЛВДС «Самара» вважається одним із найбільших паливних вузлів Європи із загальним обсягом зберігання понад 1,6 мільйона кубометрів нафти у 71 резервуарі. Через ураження інфраструктури об'єкта Міністерство енергетики Казахстану тимчасово призупиняло транзит сирої нафти до РФ через трубопровід Атирау-Самара.

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Джерело: Telegram-канал ASTRA.

У мережі з’явилися супутникові знімки нафтоперекачувальної станції «Самара» в однойменній області Росії після нічної атаки. Станція належить компанії «Транснефть» і є одним із ключових вузлів російської нафтотранспортної системи. Через неї, зокрема, перекачують нафту до трубопроводу «Дружба».

На російській лінійній виробничо-диспетчерській станції «Самара» зафіксували нові наслідки ураження від 8 жовтня.

Напередодні у Башкирії зазнало атаки підприємство «Газпром нафтохім Салават» — один із найбільших у Росії нафтопереробних та нафтохімічних комплексів. У районі підприємства, за даними OSINT-каналів, виникла пожежа.

У Воронезькій області Росії 7 жовтня кілька населених пункті взалишилися без електропостачання після атаки безпілотників.

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