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Унаслідок чергової російської атаки 17 листопада на Рівненщині пошкоджене цивільне підприємство та зруйнована будівля. На місці удару виникла пожежа.

Рятувальники оперативно загасили вогонь. Загиблих і постраждалих немає.

Джерело: ГУ ДСНС у Рівненській області.

Російські війська атакували енергетичну інфраструктуру та житловий сектор Рівненської області, зокрема багатоповерховий будинок в обласному центрі. Унаслідок обстрілу шестеро людей дістали поранення, а частина населених пунктів залишилася без електропостачання.

На майдані Незалежності у Рівному встановили тестовий зразок мобільного укриття, безоплатно наданий місту компанією-виробником. Автоматизована металева конструкція розрахована на 15–16 осіб, обладнана сидіннями, мережею Wi-Fi, освітленням, розетками й адаптована для маломобільних груп населення та осіб на колісних кріслах.

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