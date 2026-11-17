Відео: На Рівненщині рятувальники ліквідували пожежу після російського удару
Унаслідок чергової російської атаки 17 листопада на Рівненщині пошкоджене цивільне підприємство та зруйнована будівля. На місці удару виникла пожежа.
Рятувальники оперативно загасили вогонь. Загиблих і постраждалих немає.
Джерело: ГУ ДСНС у Рівненській області.
Російські війська атакували енергетичну інфраструктуру та житловий сектор Рівненської області, зокрема багатоповерховий будинок в обласному центрі. Унаслідок обстрілу шестеро людей дістали поранення, а частина населених пунктів залишилася без електропостачання.
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