Відео: На Рівненщині внаслідок нічної атаки росіян спалахнула пожежа на підприємстві

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Російські терористичні війська вночі 17 жовтня атакували Рівненську область. Унаслідок ворожого удару на території одного з підприємств виникла пожежа, постраждали двоє людей.



За інформацією рятувальників, після обстрілу на підприємстві спалахнуло займання. На місце події прибули підрозділи ДСНС, які ліквідували пожежу. За попередніми даними, внаслідок російської атаки травмувалися двоє людей.

Наразі невідомо, про яке саме підприємство йдеться чи які масштаби пошкоджень зафіксовано. Інформації про площу пожежі та інші можливі наслідки обстрілу поки немає.

Про це повідомляє ДСНС у Facebook.

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