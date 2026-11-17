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Російський загарбник зі складу 103-го мотострілецького полку під час радіоперехоплення поскаржився командиру на відсутність питної води та байдужість керівництва.

За його словами, через тривале вживання сечі в нього навіть опухли губи.

У розмові окупант із позивним «Ястрєб» заявив, що більше не проситиме воду, оскільки командуванню байдуже до його проблем.

Перехоплення оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України. Там зазначили, що єдиним шансом загарбника отримати воду, їжу та зберегти життя є здача в полон.

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Джерело: ГУР МО України.

Нагадаємо, окупанти не проводили штурмів на сході Харківщини, але намагалися просочитися в тил.

Бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ взяли в полон двох російських військових із розвідувального підрозділу. Під час операції вони також здобули документи та засоби зв’язку, які можуть містити важливу розвідувальну інформацію.

Костянтинівка Донецької області залишається під контролем Збройних сил України, попри заяви російського диктатора Володимира Путіна про нібито окупацію міста.

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