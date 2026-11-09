Відео: окупанти встановлюють макети кулеметників на старих авто, щоб відволікати українські дрони

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Російські військові почали використовувати муляжі кулеметників на старих автомобілях, намагаючись імітувати позиції мобільних вогневих груп. Таким чином окупанти прагнуть захистити дороги у прикордонних районах від ударів українських безпілотників.

За наявною інформацією, росіяни встановлюють на непридатних до експлуатації автомобілях макети кулеметів і стрільців, створюючи ілюзію справжніх вогневих точок.

Імовірно, так окупанти намагаються відволікати українські ударні безпілотники, зокрема оснащені системами штучного інтелекту. Такі дрони здатні самостійно розпізнавати цілі та наводитися на них.

Розміщені вздовж доріг макети мають імітувати озброєні позиції та провокувати українські безпілотники атакувати хибні цілі.

У мережі оприлюднили відео, на якому зафіксовано кілька таких позицій уздовж автомобільної траси.

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Нагадаємо, українські Сили спеціальних операцій продовжують виконувати бойові завдання на території Росії. Зокрема, оператори 73-го морського центру ССО провели спеціальні дії в тилу противника, завдавши йому втрат і порушивши логістичні маршрути.

Російські військапродовжують наступальні дії на різних ділянках фронту, однак не досягають суттєвих успіхів завдяки контратакам Сил оборони України. Українські захисники також завдають ударів по позиціях противника та перешкоджають його пересуванню.

За минулу добу на фронті відбулося 140 бойових зіткнень. Найбільшу активність російські війська проявляли на Покровському напрямку, де українські захисники відбили 15 атак противника.

Загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення в Україну, з 24 лютого 2022 року по 9 листопада 2026 року, становлять близько 1 609 380 осіб, зокрема 2 980 осіб – за минулу добу.

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