Відео: Омбудсмени України та Росії зустрілися в Білорусі на тлі повідомлень про обмін полоненими

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Український омбудсмен Дмитро Лубінець зустрівся з російською уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою на території Білорусі. Тим часом у Держдумі РФ заявили, що на 23 жовтня запланований обмін полоненими між Україною та Росією.

Кадри зустрічі Лубінця та Лантратової опублікувало російське державне агентство ТАСС.

Про запланований на п’ятницю, 23 жовтня, обмін полоненими також повідомив депутат Державної думи РФ Шамсаїл Саралієв. Як пише РБК, він заявив про підготовку обміну між Росією та Україною.

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Джерело: ASTRA

Раніше Буданов анонсував великий обмін полоненими.

До цього влітку Україна та Росія провели 77-й обмін полоненими.

Перед цим додому повернулися захисники ЗСУ, ТрО, НГУ та ДПСУ.

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