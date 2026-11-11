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Відео: Перехоплювачі 23-ї бригади НГУ за 10 днів листопада знищили 262 російські дрони Молнія-2, повідомив Півненко

UA NEWS 11 Листопада 2026 10:02
Відео: Перехоплювачі 23-ї бригади НГУ за 10 днів листопада знищили 262 російські дрони Молнія-2, повідомив Півненко
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Екіпажі перехоплювачів 23-ї бригади Національної гвардії України «Хортиця» збили 262 безпілотники «Молнія-2» за перші десять днів листопада. Про результати роботи повідомив командувач НГУ генерал-майор Олександр Півненко.

 

«Серед перехоплених цілей — БпЛА КВС та «Молнія-13», які поповнили перелік знищених екіпажами ворожих розробок. Кожне таке ураження зменшує можливості противника вести розвідку, коригувати вогонь і завдавати ударів по Запоріжжю», — написав він у телеграмі.

За його даними, крім «Молній», знищено 53 FPV-дрони, 12 БпЛА К-8 «Двушка», шість «Соколів», чотири КВС, три «Молнії-13», а також по одному дрону «Італмас», «Ланцет», КВО, Supercam і ZALA «Кощей».

Джерело: Олександр Півненко

Дрони Нацгвардії уразили понад 243 тисячі цілей РФ — Півненко.

Півненко: РФ може знову спробувати провести наступ з території Білорусі.

Раніше Півненко заявив про перевагу росіян на окремих ділянках фронту у шість разів.

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