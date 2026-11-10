Відео: Переступала через тіла окупантів із сумочкою, неймовірна історія бабусі з Донеччини

Українські військові на фронті нерідко стають свідками випадків, які важко уявити людям, далеким від війни. Деякі історії вражають мужністю та незламністю цивільних, яким доводиться виживати в надзвичайно складних умовах.

Однією з таких історій поділився командир 1-го батальйону 152-ї окремої єгерської бригади імені Симона Петлюри з позивним «Хантер».

Військовий пригадав випадок, свідками якого він разом із побратимами став в Удачному. Там вони зустріли місцеву мешканку, яка навіть в умовах жорстокої війни змогла пристосуватися до навколишніх жахів і продемонструвала вражаючу стійкість.

«Маючи тут вже не один рік бойових дій, вона з сумочкою йде вздовж залізничної дороги. Не знаю, куди», — розповідає «Хантер», зазначаючи, що ніякі поїзди там вже давно не ходять.

При цьому, за словами комбата, тіла ліквідованих російських загарбників, якими там було буквально всіяно все навкруги, незнайомку зовсім не бентежили.

«Вона проходить, переступаючи через тіла росіян. Переступаючи в прямому сенсі цього слова. І йде собі далі. З сумочкою», — дивується український захисник.

Не менш враженими, судячи з перехоплень, виявилися і загарбники, які також слідкували за переміщеннями жінки.

«Командир у них питає: „Куди вона йде?“. „Та, хрін його знає, я ж не піду у неї питати, куди вона йде“. Це так запам’яталося. Наскільки нам важко зайти та зайняти бойову позицію, а тут бабця якась місцева з сумочкою собі прямує», — сміється «Хантер».

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Про це йдеться в телеграм-каналі 1 батальйону 152 окремої єгерської бригади імені Симона Петлюри на псевдо «Хантер».

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