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Після атак на Кримський міст у Севастополі виник ажіотаж на автозаправних станціях. Через підвищений попит там уже запровадили обмеження на продаж бензину.

За даними російських пабліків, “місцева влада” вже запровадила обмеження на продаж бензину.

Водії можуть заправити повний бак. У каністри дозволяють налити не більше 20 літрів.

Також місцеві пабліки пишуть, що деякі люди купували по 200-500 літрів пального за один раз.

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Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

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