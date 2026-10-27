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У ніч проти 27 жовтня російські війська повторно атакували Київ балістичними ракетами. У столиці зафіксували влучання в адміністративну та нежитлові будівлі, пошкоджено Південний міст і інфраструктуру метрополітену.

Повітряну тривогу в Києві повторно оголосили о 03:26. Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння. У столиці пролунала серія вибухів, після чого російські війська знову запустили балістичні ракети по місту.

О 03:58 міський голова Віталій Кличко повідомив про влучання в адміністративну будівлю в Подільському районі. Ще за двома адресами пошкоджено нежитлові будівлі.

Близько 05:04 стало відомо про влучання в Південний міст. Також пошкоджено інфраструктуру метрополітену, повідомив Кличко.

Як працює транспорт у Києві після атаки

Через наслідки обстрілу рух транспорту Південним мостом обмежили, повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

Зміни торкнулися й руху поїздів на зеленій, Сирецько-Печерській, лінії метро. Наразі вони курсують на двох окремих ділянках:

між станціями «Сирець» і «Видубичі»;

між станціями «Осокорки» та «Червоний Хутір».

У КМВА закликали киян враховувати обмеження під час планування маршрутів.

Нагадаємо, у Києві внаслідок атаки РФ постраждали семеро людей, серед них — працівники швидкої.

У Києві обстріл балістикою пошкодив два медзаклади, є загиблий.

Київ атакують балістичними ракетами, на лівому березі пролунало п'ять вибухів.

Відео: у Києві ударом балістики пошкоджено станцію метро Лісова.

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