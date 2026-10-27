Після атаки балістичними ракетами у Києві пошкоджено Південний міст і метро
У ніч проти 27 жовтня російські війська повторно атакували Київ балістичними ракетами. У столиці зафіксували влучання в адміністративну та нежитлові будівлі, пошкоджено Південний міст і інфраструктуру метрополітену.
Повітряну тривогу в Києві повторно оголосили о 03:26. Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння. У столиці пролунала серія вибухів, після чого російські війська знову запустили балістичні ракети по місту.
О 03:58 міський голова Віталій Кличко повідомив про влучання в адміністративну будівлю в Подільському районі. Ще за двома адресами пошкоджено нежитлові будівлі.
Близько 05:04 стало відомо про влучання в Південний міст. Також пошкоджено інфраструктуру метрополітену, повідомив Кличко.
Як працює транспорт у Києві після атаки
Через наслідки обстрілу рух транспорту Південним мостом обмежили, повідомили в Київській міській військовій адміністрації.
Зміни торкнулися й руху поїздів на зеленій, Сирецько-Печерській, лінії метро. Наразі вони курсують на двох окремих ділянках:
- між станціями «Сирець» і «Видубичі»;
- між станціями «Осокорки» та «Червоний Хутір».
У КМВА закликали киян враховувати обмеження під час планування маршрутів.
Нагадаємо, у Києві внаслідок атаки РФ постраждали семеро людей, серед них — працівники швидкої.
У Києві обстріл балістикою пошкодив два медзаклади, є загиблий.
Київ атакують балістичними ракетами, на лівому березі пролунало п'ять вибухів.
Відео: у Києві ударом балістики пошкоджено станцію метро Лісова.