Відео: Після атаки дронів у Росії спалахнув найбільший дата-центр Яндексу
У Рязанській області Росії після атаки безпілотників спалахнула пожежа на дата-центрі «Яндексу».
Як видно на кадрах з оприлюднених очевидцями відео, у приміщенні спалахнула сильна пожежа. Дим видно на декілька кілометрів.
Одразу після перших повідомлень про пожежу росіяни почали скаржитись на глобальний збій у роботі сервісів "Яндексу". Інформацію підтверджує сервіс Downdetector.
Що таке дата-центр і яке він має значення для РФ
Дата-центр "Яндексу" в Сасово - великий центр обробки та зберігання даних компанії "Яндекс", розташований у місті Сасово Рязанської області РФ.
Об'єкт використовується для розміщення серверного та мережевого обладнання, забезпечення роботи сервісів "Яндексу" та хмарної платформи Yandex Cloud.
Комплекс побудований у 2012 році та введений в експлуатацію у 2014 році. Оператором об'єкта є структура групи "Яндекс" - ООО "Яндекс ДЦ".
Дата-центр має потужну автономну енергетичну інфраструктуру. Для його електропостачання була побудована окрема підстанція 110 кВ "Яндекс", введена в експлуатацію у 2014 році.
Заявлена максимальна потужність електропостачання становила 53 МВт. На об'єкті використовуються системи безперебійного живлення та дизель-генераторні установки.
"Яндекс" називає Сасовський майданчик найбільшим дата-центром компанії. Об'єкт розширюється окремими кластерами, однак точна кількість серверів у відкритих джерелах не розкривається.
Про це повідомляється з посиланням на OSINT-канали.
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