Відео: Після атаки рф на Київ 14 жовтня кількість загиблих зросла до трьох

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У ніч проти 14 жовтня російські війська знову атакували Київ. Унаслідок обстрілу загинули троє людей, кількість постраждалих продовжує збільшуватися.

«За попередньою інформацією, в Голосіївському районі загинула одна людина. Атака балістикою на столицю триває. Перебувайте в укриттях!», – наголосив мер столиці Віталій Кличко.

Кличко додав, що в Дарницькому районі столиці внаслідок ранкової атаки ворога є постраждалий. Медики його госпіталізували.

Станом на 07:09, за даними ДСНС, три людини загинули внаслідок російського обстрілу, триває ліквідація наслідків у трьох районах столиці.

Зокрема, на місці ворожого удару по багатоповерхівці у Деснянському районі вогнеборці ліквідували пожежу на площі 400 кв. м. Кількість постраждалих збільшується, люди продовжують звертатися по допомогу. Виявлені тіла двох загиблих людей.

Вдалося врятувати 16 мешканців будинку. 21 людина постраждала, з них одна дитина. Тривають аварійно-рятувальні. На місці події працюють психологи Головного управління, які вже надали допомогу 110 людям.

За іншою адресою у Дніпровському районі внаслідок повторної атаки виникла пожежа у недіючій будівлі. Загоряння газону на стадіоні у Дарницькому районі вогнеборці ліквідували.

Також у Шевченківському районі внаслідок влучання в одноповерхову недіючу будівлю сталося незначне загоряння. Пожежу оперативно ліквідували.

У Голосіївському районі є влучання в нежитлову будівлю. Одна людина загинула, ще одна постраждала.

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Джерело: ДСНС

Тим часом у двох районах Києва тимчасово зупинили рух електротранспорту після атаки.

Нагадаємо, Росія пошкодила кілька енергетичних об’єктів Києва.

До цього росіяни запустили балістику по Києву, зафіксоване влучання в 9-поверховий будинок.

Додамо, що 12 жовтня пізно увечері Лівобережжя Києва було під атакою балістичних ракет. За даними каналу Николаевский Ванёк, інформації про запуски в українських військових не було, тому тривогу оголосили запізно.

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