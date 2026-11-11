+6° Київ +3° Варшава +13° Вашингтон
$ 45.44 € 50.6 zł 11.49
$ 45.44 € 50.6 zł 11.49
+6° Київ +3° Варшава +13° Вашингтон
Головне Війна з рф

Відео: Після атаки українських дронів порт Усть-Луга охопила масштабна пожежа

UA NEWS 11 Листопада 2026 16:07
Відео: Після атаки українських дронів порт Усть-Луга охопила масштабна пожежа
0:00 / 0:00

11 листопада російському порту Усть-Луга, що розташований у Ленінградській області, продовжується масштабна пожежа після атаки безпілотників. Ліквідувати займання досі не вдалося, а над територією регіону здіймаються величезні хмари густого чорного диму.

Відео з місця події демонструють обстановку в районі порту станом на зараз. На кадрах видно густий дим, який здіймається високо в небо та поширюється над територією.

Порт Усть-Луга є одним із найбільших російських морських торговельних портів на Балтійському морі. Він розташований у Ленінградській області РФ.


Нагадаємо, що порт Усть-Луга – один із найбільших морських торговельних портів Росії на Балтійському морі. Об'єкт розташований у Ленінградській області на узбережжі Фінської затоки та має стратегічне значення для економіки й оборонно-промислового комплексу РФ.

Відповідні кадри місцеві поширюють у соцмережах,  з посиланням на російські пропагандистські ЗМІ.

Нагадаємо, що У Росії дрони масово атакували десятки регіонів, у порту Усть-Луга спалахнула пожежа.

ВІдео: Безпілотники атакували російський порт Усть-Луга в Ленінградській області.

Читай нас у
Завантажуй наш додаток