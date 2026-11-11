Відео: Після атаки українських дронів порт Усть-Луга охопила масштабна пожежа

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11 листопада російському порту Усть-Луга, що розташований у Ленінградській області, продовжується масштабна пожежа після атаки безпілотників. Ліквідувати займання досі не вдалося, а над територією регіону здіймаються величезні хмари густого чорного диму.

Відео з місця події демонструють обстановку в районі порту станом на зараз. На кадрах видно густий дим, який здіймається високо в небо та поширюється над територією.

Порт Усть-Луга є одним із найбільших російських морських торговельних портів на Балтійському морі. Він розташований у Ленінградській області РФ.

https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/25/luga-2.mp4

https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/25/luga-1.mp4

Нагадаємо, що порт Усть-Луга – один із найбільших морських торговельних портів Росії на Балтійському морі. Об'єкт розташований у Ленінградській області на узбережжі Фінської затоки та має стратегічне значення для економіки й оборонно-промислового комплексу РФ.

Відповідні кадри місцеві поширюють у соцмережах, з посиланням на російські пропагандистські ЗМІ.

Нагадаємо, що У Росії дрони масово атакували десятки регіонів, у порту Усть-Луга спалахнула пожежа.

ВІдео: Безпілотники атакували російський порт Усть-Луга в Ленінградській області.

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