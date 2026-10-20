Відео: Після російських атак Хмельниччини серед загиблих є 100-річна жінка

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Протягом минулої доби російські війська неодноразово атакували Хмельницьку область ударними безпілотниками. Унаслідок обстрілів загинула 100-річна жінка, також пошкоджено шість житлових будинків.

Унаслідок російських ударів виникли пожежі у приватних житлових будинках. Загалом пошкоджено шість осель. Під час пошуково-рятувальних робіт в одному з будинків рятувальники виявили тіла двох жінок 1926 та 1954 років народження.

Двох постраждалих було госпіталізовано. У чоловіка медики діагностували опіки голови та кінцівок, у жінки – переломи нижніх кінцівок та опіки II–III ступенів. Ще одній людині медичну допомогу було надано на місці.

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Крім того, російські війська атакували одне з підприємств області. Унаслідок удару постраждали працівник підприємства та водій. Один із них дістав множинні травми, інший – отруєння продуктами горіння.

Про це повідомляє голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

У Києві вдень 20 жовтня під час повітряної тривоги зафіксували влучання ворожого безпілотника в будівлю медичного закладу та падіння уламків поблизу житлових будинків. Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

У ніч проти 20 жовтня російські війська майже щогодини запускали ударні безпілотники по Волинській області. Найбільше постраждав Ковель, де пошкоджено приватну станцію технічного обслуговування, стоянку вантажівок і складські приміщення на території «Епіцентру». За попередніми даними, загиблих і травмованих немає.

Уночі 20 жовтня російські війська атакували Житомирську область, завдавши ударів по об’єктах залізничної та цивільної інфраструктури. Унаслідок влучань на місцях виникли пожежі.

Нагадаємо, що над Гатним у Київській області 20 жовтня збили російський реактивний безпілотник типу «Шахед». Після цього з’явилися повідомлення про падіння БпЛА на дорогу та займання автомобілів.

Уранці 20 жовтня поїзди київського метрополітену знову курсують червоною лінією між станціями «Академмістечко» та «Лісова».

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