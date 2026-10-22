Відео: Понад 400 рятувальників і поліцейських ліквідовують наслідки нічної атаки РФ на Київ

0:00 / 0:00

Після трьох хвиль балістичних ударів Росії по Києву у ніч проти 22 жовтня до ліквідації наслідків атаки залучили понад 400 рятувальників і поліцейських. Пожежі вже загасили, однак роботи на місцях влучань тривають.

За словами голови Національної поліції України Івана Вигівського, фахівці розбирають завали, фіксують руйнування та вилучають уламки російських ракет.

«Загалом окупанти атакували 12 регіонів України та столицю. По Києву завдали три хвилі ударів балістикою. На жаль, один чоловік загинув. Ще понад 20 людей, зокрема діти, отримали поранення», — йдеться в повідомленні.

Пошкоджені житлові будинки, станція швидкої допомоги, гіпермаркет, поштове відділення та монастир. У приватному секторі понівечені будинки на кількох вулицях. У кожному з районів із перших хвилин працювали рятувальники та поліцейські.

Уже вдалося загасити всі пожежі. Наразі триває проливання конструкцій та фіксація злочинів. У Печерському районі столиці вибухотехніки поліції та група розмінування ДСНС вилучають частину ворожої ракети, яка застрягла в землі.

https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/24560984526.mp4

«Дякую кожному рятувальнику та поліцейському, хто гасить пожежі, надає допомогу постраждалим, документує акт чергового російського терору, забезпечує рух транспорту. Гвардійцям та прикордонникам, які у складі мобільних вогневих груп цієї ночі захищали українське небо», — зазначив Вигівський.

Нагадаємо, Росія атакувала Печерський район Києва, пошкоджені житлові будинки і станція швидкої допомоги.

Раніше у Києві показали наслідки атаки РФ на Епіцентр на Почайній.

У ніч проти 22 жовтня внаслідок російської атаки на столицю було знищено гіпермаркет «Епіцентр» на Почайній в Оболонському районі Києва.

Читай нас у