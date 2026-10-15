Відео: поранений окупант благав не залишати його помирати під наглядом українських дронів

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Поранений російський військовий зі складу 36-ї окремої мотострілецької бригади армії РФ благав побратима не залишати його помирати. У цей час над окупантом кружляли українські безпілотники, а евакуації він так і не дочекався.

За даними української воєнної розвідки, поранений загарбник опинився в критичній ситуації: допомоги немає, батарея рації розряджається, а над позиціями перебувають українські дрони.

У перехопленій розмові російський військовий відчайдушно просить товариша не залишати його напризволяще.

«Не залишай мене вмирати, пожалуйста, тебе прошу! Не залишай, зроби востаннє! Зроби востаннє, благаю, не залишай мене вмирати! Дай мкні цей „альпінквест“ (застосунок для орієнтування на місцевості — ред.)», — надривно благав окупант.

Однак, як зазначає ГУР МО України, ніхто не поспішає допомагати пораненому російському військовому.

Українська розвідка нагадує, що російські солдати, які беруть участь у війні проти України, мають можливість зберегти життя, добровільно склавши зброю.

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У ГУР закликають російських військових здаватися в полон, скориставшись Telegram-ботом проєкту «Хочу жить».

Про це свідчить нове радіоперехоплення, оприлюднене Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України.

Крім того, російський військовий після спроби здатися в полон українським захисникам потрапив під удар FPV-дрона власних військ. Попри це, бійці мотопіхотного батальйону 42-ї окремої механізованої бригади імені Героя України Валерія Гудзя врятували пораненого окупанта та евакуювали його з поля бою за допомогою наземного роботизованого комплексу (НРК).

Протягом минулої доби на фронтівідбулося260 бойових зіткнень між українськими захисниками та російськими військами. Найбільшу кількість ворожих штурмів зафіксували на Покровському та Костянтинівському напрямках.

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