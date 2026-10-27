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36-річний В’ячеслав Ятчук із Ратнівської громади Ковельського району Волинської області долучився до війська в березні 2025 року. Він одразу став частиною бойового підрозділу Волинського прикордонного загону. За освітою чоловік — учитель фізкультури, однак за фахом ніколи не працював, тому побратими знають його за позивним «Фізрук».

Один із найнебезпечніших епізодів служби В’ячеслав пережив на початку ротації, коли разом із побратимами вирушив евакуювати важкопоранених із позиції. Група потрапила під ворожий обстріл, унаслідок якого прикордонник дістав поранення ноги. Згодом йому довелося провести цілу ніч під поваленим деревом поруч із пораненими, поки російські FPV-дрони намагалися атакувати їх.

«З нашого боку залетів «мавік». Ми гадали, що це наш, але він виявився ворожим і зробив скид на нас», – пригадує військовослужбовець. – «Тоді я отримав осколкове поранення лівого стегна. Згодом наші хлопці під’їхали до нас на НРК і забрали тяжкопоранених та загиблого бійця, а я забіг в посадку й заховався під поваленим стовбуром дерева, де знесилений крововтратою заснув». undefined

Протягом тривалого часу ворожі fpv-дрони хаотично кружляли, намагаючись поцілити у В’ячеслава. То ж йому цілу ніч довелося пробути у тому лісі.

«Мене врятувало те, що була спека і зеленка. Дерева нагрівалися і з дронів мене не було помітно. Водночас не було води, а дуже хотілося пити, тому жував листя. Рація сіла і всі думали, що я загинув, хоча наші мене шукали квадрокоптером, адже дронарі бачили, що я забіг в посадку» – ділиться пережитим прикордонник.

Попри те, що поранення було таке, що два пальці можна було вставити в дірку в нозі, «Фізрук» вирішив не накладати турнікет, і як згодом з'ясувалося – це, по суті, врятувало йому ногу.

Під обід наступного дня, коли ворожі дрони перестали атакувати посадку, В’ячеслав вирішив все-таки йти до своїх, здолавши майже кілометр відкритої місцевості.

Воїну вдалося непомітним для ворога дістатися до наших позицій. Після чого йому була надана перша медична допомога, а згодом евакуювали до шпиталю.

Після нетривалого лікування прикордонник повернувся до побратимів на лінію бойового зіткнення. Нині «Фізрук» продовжує службу на українсько-білоруській ділянці держкордону неподалік від рідного села. Із Берислава на Херсонщині евакуювали ще 15 людей.

Зі слів В’ячеслава, він заздалегідь психологічно готував себе до того, що доведеться побувати на війні. І попри всі складнощі, які довелося пережити, найбільше військовослужбовця мотивувало те, що вдавалося рятувати життя побратимів.

Якщо й ви готові долучитися до лав Волинського прикордонного загону, то чекаємо на вас у відділі рекрутингу Волинського прикордонного загону. Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон. За минулу добу російські війська обстріляли 17 населених пунктів Херсонської області. Через атаки поранення дістали 32 людини, серед них — одна дитина. Також пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки та автомобілі. Наземний дрон евакуював військового з Вовчанська

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