Собака на кличку Лола стала незамінною напарницею екіпажу наземного роботизованого комплексу (НРК) прикордонної бригади «Гарт». Тварина супроводжувала військових під час місій, долала разом із роботом десятки кілометрів, а після важкого поранення внаслідок атаки російського FPV-дрона її евакуювали за допомогою того самого комплексу.

Як розповіли прикордонники, Лола блукала в пошуках прихистку, аж поки не натрапила на стоянку НРК, обладнаного гучномовцем. Військові помітили самотню собаку й почали спілкуватися з нею через домофон.

«Лола звикла до їхніх голосів. Згодом НРК став для неї домом, а його екіпаж – родиною. Відтоді діє неписане правило: де НРК – там і Лола», — йдеться у дописі.

Згодом собака почала супроводжувати роботизований комплекс під час бойових місій, долаючи разом із ним десятки кілометрів. Коли НРК зупинявся, щоб завантажити продукти та необхідне майно для побратимів на позиціях, Лола залишалася поруч і пильнувала свого «залізного друга».

Прикордонник із позивним Єті розповів, що собака стала справжнім талісманом екіпажу. Військові вже не уявляють своїх буднів без неї та завжди чекають, якщо тварині потрібно перепочити.

«Ми звикли до нашого талісмана Лоли. Без неї вже нікуди. Але малеча є малеча: зупиниться попити води, перепочити чи просто зробити свої собачі справи – ми чекаємо на неї й рушаємо разом далі. Лола стала частиною наших буднів, додає тепла навіть у найсіріші дні війни», — каже прикордонник.

undefined

Під час однієї з чергових місій собака потрапила під удар ворожого FPV-дрона. Унаслідок атаки Лола зазнала тяжких поранень — у неї відмовили задні лапи. Однак навіть після цього тварина не покинула свого роботизованого напарника.

«Та навіть тоді Лола не залишила свого залізного друга – доповзла за ним до позиції прикордонників. Бійці надали їй допомогу й узялися виходжувати. Опікувалися, лікували, робили все можливе, щоб їхня маленька напарниця знову змогла стати на лапи», — розповіли військові.

Після лікування на Лолу чекала евакуація. Попри складні погодні умови, загрозу ворожих безпілотників та інші небезпеки, прикордонники змогли доправити її у безпечне місце за допомогою НРК. Саме за цим роботом собака раніше неодноразово долала десятки кілометрів.

У бригаді наголосили, що для екіпажу «Гарту» Лола — не просто тварина, яка прив’язалася до техніки, а повноцінна частина команди.

«Для когось це просто собака, яка прив’язалася до робота. Але для екіпажу "Гарту" вона – своя. Та, яка зустрічає, супроводжує, охороняє і чекає. Та, заради якої тепер самі хлопці готові долати небезпечні маршрути», — зазначили прикордонники.

Зворушливою історією поділилися на сторінці бригади у Facebook.

Нагадаємо, 20 листопада Кінологічна спілка України відзначила службових собак Національної поліції та їхніх кінологів за порятунок людей, розмінування територій, пошук наркотиків і вибухонебезпечних предметів, а також виконання спеціальних завдань. Нагороди вручили переможцям у шести номінаціях.

Понад 500 чотирилапих героїв працюють у ЗСУ.

Поліція показала команду кінологів, яка знайшла 50 кг наркотиків.

Читай нас у