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На Південно-Слобожанському напрямку оператори батальйону безпілотних систем «Апекс» бригади «Форпост» уразили російський плаваючий транспортер ПТС-2.

Під час повітряної розвідки прикордонники виявили техніку, яка рухалася місцевістю, після чого по ній завдали удару FPV-дронами.

Внаслідок атаки транспортер загорівся та зазнав критичних пошкоджень.

ПТС-2 використовують для переправлення військових, озброєння та вантажів через водні перешкоди.

Джерело: батальйон безпілотних систем «Апекс» бригади «Форпост».

Напередодні екіпажі українських винищувачів Су-27 завдали удару по місцю дислокації російських операторів безпілотників у місті Білицьке Донецької області. Операцію виконали пілоти Повітряних сил ЗСУ.

Упродовж 16 листопада та в ніч на 17 листопада підрозділи Сил оборони України завдали серії результативних ударів по засобах розвідки та радіоелектронної боротьби російської армії.

Українські військові 17 та 18 листопада завдали ударів по об'єктах російської військової логістики в Луганській та Курській областях, а також підтвердили пошкодження трьох військово-транспортних літаків РФ. Один із літаків — Іл-76 — дістав дуже значні пошкодження.

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